Скандал в Эстонии: тренера женской сборной связывают с домогательствами
В Эстонии главного тренера сборной женщин до 20 лет по борьбе Арви Аавика подозревают в ненадлежащем поведении в отношении девушек, которых он тренирует, пишет Rus.Postimees.
В Эстонии главного тренера сборной женщин до 20 лет по борьбе Арви Аавика подозревают в ненадлежащем поведении в отношении девушек, которых он тренирует, пишет Rus.Postimees.
Во вторник, 7 декабря, вокруг тренера с большим стажем Арви Аавика разгорелся скандал. Его обвиняют в домогательствах к тренируемым им девочкам. Eesti Ekspress написал, что у Аавика имеется привычка целовать и обнимать учениц, одной из них он клал руки на попу и неоднократно интересовался, потеряла ли девушка девственность.