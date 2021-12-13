В январе следующего года выйдет 10-часовой телевизионный документальный сериал "Секреты Playboy" (Secrets of Playboy), обещающий раскрыть печальную правду об империи Playboy. Друзья основателя издания Хью Хефнера (1926-2017) и обитатели знаменитого дома Playboy уже раскрывают мрачные факты о жизни в особняке.

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Одна из женщин Хефнера Холли Мэдисон, проживавшая в особняке Playboy, рассказывает в документальном фильме: "Я чувствовала себя, словно попала в замкнутый круг, в котором происходят отвратительные вещи, и я не знаю, что делать".

41-летняя Мэдисон открыто говорит о душевных и эмоциональных страданиях, которые она испытала в период с 2001 по 2008 год пока была с Хефнером.

"Я дошла до момента, когда сломалась от этого давления и того факта, что мне необходимо выглядеть точно так же, как все" - говорит Мэдисон, которая не только жил вместе с Хефнером, но и была одной из его трех любовниц, снимавшаяся в реалити-шоу канала "E!" "Девушки по соседству" (The Girls Next Door).

Блондинка призналась, что, прожив полгода в "курятнике" с такими же прическами и телосложением, она своевольно постригла свои длинные локоны, чтобы ощутить уверенность в себе.