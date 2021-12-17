Коронапациент в интенсиве: "Такого даже врагу не пожелаю"

Отделение травматологии, расположенное на пятом этаже основного корпуса клиники, переехало за два дня, а на его месте появилось кардио-ковидное отделение, куда направляют борющихся с коронавирусом больных. Зона в середине коридора для отдыха пациентов превратилась в пост для медсестер. На этом посту ведется бумажная работа. Еще одна цель - быть ближе к пациентам. В палатах есть кнопки вызова, но очень важно, чтобы врачи и медсестры в момент изменения состояния пациента были на месте, поскольку выживание человека может оказаться вопросом пары минут.

В отделении работает персонал клиники кардиологии - врачи, медсестры, сестры по уходу, физиотерапевт и уборщица. Ни Лийна Рааль, медсестра интенсивной терапии клиники кардиологии, ни врач-резидент Ольга Лапковская не жалуются на нехватку кадров, но признают, что в коронаотделениях помощь бы пригодилась. "Если в обычном отделении на двадцать пациентов приходится одна медсестра, то здесь однозначно нужны три сестры", - говорит Рааль. Это связано с тем, что пациентам с коронавирусом требуется больше внимания. "Бывают ситуации, когда коридор оказывается пуст, потому что весь персонал занят пациентами", - описывает Рааль.