Ср, 15.12.2021
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Скандал вокруг мочевых пузырей: на самом деле, никаких извращений?

Kuuuurija vene keeles Jüri Kamenik

ФОТО: Pilt videost

Неделю назад Rus.Postimees писал о подозрительных исследованиях мочевого пузыря, которые якобы проводил известный эстонский метеоролог.

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В частности преподаватель Таллиннского университета Юри Каменик будто бы в течение нескольких лет проводил в научных целях исследования, в ходе которых участники подвергались сексуальной эксплуатации. При этом ни один эстонский вуз не знал о таком исследовании.

Испытуемый должен был выпить 2 литра воды и ждать, пока ему не захочется в туалет. Во время мочеиспускания Каменик якобы в интересах науки прикасался к пенисам подопытных.

Теперь Каменик хочет оправдаться.