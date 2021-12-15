Скандал вокруг мочевых пузырей: на самом деле, никаких извращений?
Неделю назад Rus.Postimees писал о подозрительных исследованиях мочевого пузыря, которые якобы проводил известный эстонский метеоролог.
Неделю назад Rus.Postimees писал о подозрительных исследованиях мочевого пузыря, которые якобы проводил известный эстонский метеоролог.
В частности преподаватель Таллиннского университета Юри Каменик будто бы в течение нескольких лет проводил в научных целях исследования, в ходе которых участники подвергались сексуальной эксплуатации. При этом ни один эстонский вуз не знал о таком исследовании.
Испытуемый должен был выпить 2 литра воды и ждать, пока ему не захочется в туалет. Во время мочеиспускания Каменик якобы в интересах науки прикасался к пенисам подопытных.