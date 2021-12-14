Сколько нужно зарабатывать для жизни "по минимуму" в Латвии?
За последние полтора года социальная политика в Латвии развивалась быстрее, чем за все последнее десятилетие. Режим жесткой экономии, введенный после финансового кризиса, фактически приостановил разработку любой системной политики, поскольку у государства "не было денег". Однако с начала 2020 года, когда Госконтроль опубликовал критический отчет о политике сокращения бедности, был принят ряд важных решений и установлены ориентиры политики, включая бюджет относительных расходов домашних хозяйств.