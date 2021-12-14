Сколько нужно зарабатывать для жизни "по минимуму" в Латвии?

Отчет Госконтроля констатировал то, что давно было понятно всем, кто знаком с социальной политикой: государство ставит риторические цели, для реализации которых не хватает скоординированных действий, четкой методологии и содержательной оценки, позволяющих провести необходимые улучшения. Например, есть пособия, которые не оказывают никакого положительного влияния на сокращение бедности. Кроме того, согласно заключению Конституционного суда летом 2020 года, размеры пособий и пороговые значения доходов устанавливаются произвольно, без какой-либо методологии.