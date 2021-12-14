Вт, 14.12.2021
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Сколько нужно зарабатывать для жизни "по минимуму" в Латвии?

ФОТО: Shutterstock, TVNET kolāža

За последние полтора года социальная политика в Латвии развивалась быстрее, чем за все последнее десятилетие. Режим жесткой экономии, введенный после финансового кризиса, фактически приостановил разработку любой системной политики, поскольку у государства "не было денег". Однако с начала 2020 года, когда Госконтроль опубликовал критический отчет о политике сокращения бедности, был принят ряд важных решений и установлены ориентиры политики, включая бюджет относительных расходов домашних хозяйств.

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Отчет Госконтроля констатировал то, что давно было понятно всем, кто знаком с социальной политикой: государство ставит риторические цели, для реализации которых не хватает скоординированных действий, четкой методологии и содержательной оценки, позволяющих провести необходимые улучшения. Например, есть пособия, которые не оказывают никакого положительного влияния на сокращение бедности. Кроме того, согласно заключению Конституционного суда летом 2020 года, размеры пособий и пороговые значения доходов устанавливаются произвольно, без какой-либо методологии.

Именно под влиянием решений Конституционного суда пороговые значения доходов были увеличены: гарантированный минимальный доход (GMI) увеличился с 64 до 109 евро, а порог дохода нуждающегося домохозяйства увеличился более, чем вдвое - со 128 до 272 евро. Однако более важным, чем увеличение сумм, было установить четкий метод расчета пороговых значений пособий и доходов.