15 января 1919 года у берегов Бостона взорвался огромный резервуар с паточным сиропом, в результате чего образовалась огромная волна цунами, которая затопила улицы, разрушила дома и унесла жизни 21 человека. Это была самая липкая и причудливая трагедия в истории США.

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"Огромная волна липкого сиропа" - звучит, как сцена из мультфильма, но это стало пугающей реальностью. Волна патоки разрушила несколько домов, участок железной дороги и причинила другие повреждения. Общий ущерб оценивался в 100 миллионов долларов по тогдашнему курсу.

Еще больше омрачает случившееся большое количество жертв. Волна сиропа двигалась быстро, и больше всех не повезло тем, кто оказался у нее на пути. Людей сбивало с ног, они утонули или были раздавлены. Разлив сиропа унес жизни 21 человека, пострадали еще 150.