Год назад новые владельцы легендарной парфюмерно-косметической фабрики Dzintars, которая теперь носит имя H.A. Brieger, начали возрождать былую славу именитого бренда. Как воплощаются амбициозные планы стать в течение ближайших трех лет крупнейшим производителем Балтии и как оценивают успехи восставшего из пепла предприятия другие участники рынка? Об этом KLIK поговорил с совладелицей компании Анастасией Удаловой и отраслевыми экспертами.

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В старые добрые времена бренд Dzintars гремел на весь Советский Союз: для неизбалованных советских женщин парфюм из Прибалтики был одним из самых вожделенных подарков, ибо отличался элегантными ароматами и эффектной упаковкой. На фоне термоядерных духов типа "Красной Москвы" это был просто шик. А за такими духами как "Интрига", в которых явно прослеживались французские нотки, гонялись и рижанки – их доставали исключительно по блату. Благо, в отличие от настоящих французских духов, которые стоили по 30 – 70 рублей, при скромной зарплате советского служащего в 120 рэ, Dzintars был по карману всем. К концу 80-х годов в ассортименте процветающего предприятия было около 200 наименований продукции: в основном духи и одеколоны.

Когда, после развала СССР, эпоха повсеместного "блата и дефицита" канула в лету, продукция Dzintars, благодаря опыту, наработкам и энергии бессменного президента Ильи Герчикова еще долгие годы успешно поставлялась на исторически сложившиеся рынки: бренд помнили и знали. Линейка продукции развивалась и расширялась: в 2011 году ассортимент включал порядка 1000 наименований косметической и парфюмерной продукции на любой вкус и очень приличного качества.

Однако кризисы 2008 и 2014 года подкосили позиции предприятия и начал нарастать ком проблем. Плюс произошла смена поколений покупателей и новые веяния требовали иных маркетинговых ходов, а в этом плане "красный директор" был достаточно консервативен. Осенью 2016 года был начат процесс правовой защиты. А в ноябре 2019 года предприятие объявили неплатежеспособным.

Казалось, на именитом бренде поставлен крест: производственное объединение пошло с молотка и первый аукцион весной 2020 года, на которым недвижимое и движимое имущество было выставлено за 6,9 млн евро, провалился. Однако осенью стало известно, что активы за 5,5 млн евро приобрело предприятие, контролируемое эстонским железнодорожным магнатом, миллионером Олегом Осиновским, а возрождением Dzintars занялась Анастасия Удалова.

Предприятию было решено вернуть историческое имя H.A.Brieger - ведь летопись парфюмерной легенды ведется аж с 1849 года: именно тогда в Риге была открыта мыловарня Генриха Адольфа Бригера, которая позже превратилась в полноценную парфюмерную фабрику с обширным ассортиментом.

И уже в марте этого года обновленный Dzintars начал радовать своих поклонников первой продукцией, сопровождая рестарт на рынке обширной маркетинговой кампанией. В планах, озвученных руководством предприятия, стояла задача "вернуть Латвию, H.A.Brieger и Dzintars на карту мировых производителей косметики", а также охватить более молодую аудиторию. Удалось ли их реализовать? KLIK пообщался с руководителем H.A.Brieger Анастасией Удаловой.