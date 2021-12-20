Почти каждый седьмой читатель TVNET не осознает, насколько опасным может быть употребление неправильно обработанных продуктов питания. Пока качество продуктов контролируется законом, некоторые предприятия общепита и производители продуктов питания работают без разрешения контролирующего учреждения - Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) - или в так называемой "серой зоне". Как это возможно и кто несет за это ответственность?

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Насколько опасны неправильно обработанные продукты питания?

Как указывает руководитель группы патологий института BIOR Гунита Дексне, необработанные продукты питания могут быть очень опасными для здоровья человека. "В неправильно или неполноценно обработанных продуктах могут находиться различные микроорганизмы или паразиты, которые могут попасть в тело человека во время приема пищи". Дексне отмечает, что в Латвии чаще всего встречаются два микроорганизма - трихинелла и токсоплазма.

"Трихинелла - это паразит, который чаще всего встречается в мясе лесных зверей. Например, у латвийских кабанов этот паразит встречается примерно в 0,5% случаев, что вроде бы мало, но в целом на фоне Европы это высокий процент", - указывает эксперт. Она отмечает, что трихинелла опасна для здоровья человека, так как годами может паразитировать в мышцах человека.

"Пока трихинеллы не попали в мышцы, лечить их относительно легко, однако, если паразиту удалось добраться до мышц, то избавиться от него будет очень сложно", - указывает ученый.

Присутствие такого паразита в организме может вызвать сильные мышечные боли даже при малейшей нагрузке. Эксперт также указывает, что не надо тревожиться, если человек приобретает мясо лесных животных в сертифицированных и признанных магазинах, так как это мясо проверено лабораторно - это устанавливают как законы Евросоюза, так и Латвии. В свою очередь если производитель продуктов питания не зарегистрирован в PVD, покупатель не может быть уверен, что мясо действительно как следует обработано и проверено.