Дорогая и некрасивая улыбка: протезирование в таллиннской клинике обернулось затяжным конфликтом

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Юрий К. заключил договор на установку протезов по методу All-on-4 с клиникой Happy Smile Hambaravi в начале 2019 года. В основе метода All-on-4 лежит использование четырех дентальных имплантов, на которых фиксируется несъемный протез из 12 зубов.

Импланты были установлены, с ними проблем не возникло, после чего Юрию установили временные протезы, гарантия на которые действует полгода.

"Спустя полгода временные протезы стали постоянно ломаться, острые осколки больно царапали мне щёки изнутри, временами они были изодраны до крови", - вспоминает Юрий.

Весной 2020 года в той же клинике были установлены уже постоянные и более прочные металло-керамические протезы.