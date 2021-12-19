Внутрь мы зашли через служебный ход. В нос ударил запашок плесени и запустения. Даже маску снимать не хотелось, хотя при небольшом количестве экскурсантов и огромном пространстве можно было обойтись и без нее. К тому же оказалось, что маска изрядно согревает замерзший нос, здание-то не отапливается, да и в большинстве помещений нет электричества, и без фонарика можно легко запнуться и полететь вниз с какой-нибудь притаившейся в темноте ступеньки.

Для абонентов

"Уж решите что-нибудь. Если выяснится, что жителям Эстонии такой зал не нужен – так сносите его и стройте многоквартирные дома", – сказал архитектор в эфире Vikerraadio еще в 2019 году, добавив, что в некоторой степени было бы жаль, но ничего не поделаешь.