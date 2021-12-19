Разделить менее восьми миллиардов жителей мира на двенадцать групп в соответствии с датой их рождения, а затем сделать обобщения о характере группы, способностях к работе, привычках построения отношений и еще попытаться предсказать будущее - звучит очень логично и разумно, не так ли? "Ох, ты такой сентиментальный, потому что Рак! Я понимаю, я Рыбы, мы тоже чересчур эмоциональны! Кто он по гороскопу? Как не знаешь!? Когда у него день рождения? В конце декабря? Тогда уже Козерог, они умеют зарабатывать и семейные, хватай! Нет, нет, я не верю в гороскопы, ну в те, которые всем пишут, но если знаешь свой день и место рождения, то можно сделать углубленную астрологическую карту и узнать даже свой Лунный знак, и какие планеты в каких Домах у тебя..."

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Именно так рано или поздно начинает говорить большая часть женщин, потому что редко какая из них совсем и ничуть не интересуется астрологией. Но действительно ли небесные тела надежный источник информации и говорят ли астрологи чистую правду?

Как астрология получила культовый статус

Корни астрологии восходят еще к 2400 году до нашей эры, когда древние вавилонцы создали свою систему гороскопов. Спустя 300 лет эти революционные знания распространилось до регионов в восточном Средиземноморье, а именно - в Египте, который в то время был в подчинении династии греческих правителей. Именно греческая вариация на тему гороскопов - основа, которая путешествует сквозь средние века до Индии и современной Европы и известна и в наши дни, заявляет портал Live Sience.

Суть античной астрологии была такой, что, используя особые пластины, на которых обозначены расположение солнца, месяца и планет, устанавливался персональный гороскоп на момент рождения. Археологи нашли такие пластинки рядом с контейнерами с вином, маслом, молоком или зерном, а также сталагмитами фаллической формы, что свидетельствует о совершении различных ритуалов в связи с гороскопами, а также жертвоприношений высшим силам.

В наши дни уже обыденным звучит, когда молодые женщины встречаются, чтобы попить вина, поесть мучных изделий и обсудить атрибуты, связанные со знаком Зодиака, своего избранного.

Со временем также появляются свидетельства того, что астрология присутствовала в жизнях людей. Например, на деревянной гравюре (на дереве был сделан рисунок и вырезаны пустые места между линиями) Якоба Руфа из Швеции, который был создан в 1554 году и изображает женщину, у которой принимаются роды, пока астролог исследует положение звезд.

Вплоть до 18 века, когда, по иронии судьбы, начался железный век, астрология была наукой, так как она не была отделена от астрономии, но после того, как астрономия получила автономный статус, астрология немного потеряла часть своей значимости.