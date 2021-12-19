Разделить менее восьми миллиардов жителей мира на двенадцать групп в соответствии с датой их рождения, а затем сделать обобщения о характере группы, способностях к работе, привычках построения отношений и еще попытаться предсказать будущее - звучит очень логично и разумно, не так ли? "Ох, ты такой сентиментальный, потому что Рак! Я понимаю, я Рыбы, мы тоже чересчур эмоциональны! Кто он по гороскопу? Как не знаешь!? Когда у него день рождения? В конце декабря? Тогда уже Козерог, они умеют зарабатывать и семейные, хватай! Нет, нет, я не верю в гороскопы, ну в те, которые всем пишут, но если знаешь свой день и место рождения, то можно сделать углубленную астрологическую карту и узнать даже свой Лунный знак, и какие планеты в каких Домах у тебя..."

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Именно так рано или поздно начинает говорить большая часть женщин, потому что редко какая из них совсем и ничуть не интересуется астрологией. Но действительно ли небесные тела надежный источник информации и говорят ли астрологи чистую правду?

Как астрология получила культовый статус

Корни астрологии восходят еще к 2400 году до нашей эры, когда древние вавилонцы создали свою систему гороскопов. Спустя 300 лет эти революционные знания распространилось до регионов в восточном Средиземноморье, а именно - в Египте, который в то время был в подчинении династии греческих правителей. Именно греческая вариация на тему гороскопов - основа, которая путешествует сквозь средние века до Индии и современной Европы и известна и в наши дни, заявляет портал Live Sience.

Суть античной астрологии была такой, что, используя особые пластины, на которых обозначены расположение солнца, месяца и планет, устанавливался персональный гороскоп на момент рождения. Археологи нашли такие пластинки рядом с контейнерами с вином, маслом, молоком или зерном, а также сталагмитами фаллической формы, что свидетельствует о совершении различных ритуалов в связи с гороскопами, а также жертвоприношений высшим силам.

В наши дни уже обыденным звучит, когда молодые женщины встречаются, чтобы попить вина, поесть мучных изделий и обсудить атрибуты, связанные со знаком Зодиака, своего избранного.

Со временем также появляются свидетельства того, что астрология присутствовала в жизнях людей. Например, на деревянной гравюре (на дереве был сделан рисунок и вырезаны пустые места между линиями) Якоба Руфа из Швеции, который был создан в 1554 году и изображает женщину, у которой принимаются роды, пока астролог исследует положение звезд.