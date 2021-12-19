Секс, наркотики и дискотека: что же происходило в легендарном клубе Studio 54?

1970-е были дикими не только с точки зрения экономических и политических событий, но принято считать, что в эти годы проходили самые громкие вечеринки. Это было время свободного самовыражения, мода на сексуальность была в самом разгаре, и все это воплощалось на легендарных вечеринках в нью-йоркском клубе Studio 54.

Для абонентов

Клуб Studio 54 был открыт в 1927 году, и первоначально работал как бродвейский театр под названием Gallo Opera House. Однако свой легендарный статус это место приобрело в 1977 году, когда Стив Рубелл и Ян Шрегер основали заведение под названием Studio 54. Только самые известные из самых топовых знаменитостей могли попасть в него. Это место было окутано легендами вплоть до 1980 года, когда оно закрылось.

Карта: сейчас на месте Studio 54 находится Roundabout Theatre Company

Знаменитости

Энди Уорхол, Лайза Минелли, Элизабет Тейлор, Дебби Харри, Грейс Джонс, Майкл Джексон, Кельвин Кляйн, Элтон Джон, Рик Джеймс, Фредди Меркьюри, Лу Рид, Аль Пачино, Шэр, Дэвид Боуи, Сальвадор Дали, Робин Уильямс и Жаклин Кеннеди - были постоянными гостями в легендарном клубе Studio 54, открывшим свои двери в 1977 году.

Основатели клуба, Стив Рубелл и Ян Шрегер, обеспечивали специальным гостем лучший кокаин и тратили до 100 тысяч долларов каждую ночь на украшения для вечеринок.

Рой Холстон (1975) ФОТО: AP/Scanpix

Энди Уорхол (1976) ФОТО: AP/Scanpix

Шэр и Лерой Нейман (1981) ФОТО: Reuters/ScanPix

Диско Салли

Статус легенды приобрели не только знаменитости, но и одна 77-летняя вдова по имени Салли Липпман, которая была завсегдатаем Studio 54. Женщина могла танцевать до рассвета.

Салли танцевала как 30-летняя. Ее всегда сопровождал какой-нибудь молодой мужчина, которого звали Джон.