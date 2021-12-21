Бешеный галоп цен изрядно опустошил кошельки латвийцев. Особенно тревожит подорожавшее продовольствие, да и на полках магазинах уже нет того изобилия, чтобы было раньше. Как латвийская пищевая промышленность переживает это непростое время и что будет с ценами в следующем году? Об этом KLIK побеседовал с основными игроками отрасли.

Для абонентов

Согласно последним данным ЦСУ, за год цены на продовольствие и безалкогольные напитки выросли, в среднем, на 5,6%. И по ряду групп даже по официальной статистике, которая обычно весьма оптимистична, цифры не радуют: свежие овощи (+11,1%), картофель (+50,2%), сыр и творог (+8,2%), молочные продукты (+10,9%), йогурт (+22,1%), мука и зерновые (+18,8%), рис (+20,3%), растительное масло (+33,3%)…

Заметно оскудели и полки магазинов – особенно это стало чувствоваться после того, как объявили режим ЧС. Ценники висят, а товара нет: причем самого обыденного – хлеба, курицы, молока и т. п., и это днем и в крупнейших торговых сетях, а не перед закрытием в маленьком сельпо. Что навевает воспоминания о лихих и голодных 90-х, когда из каждой кассетной магнитолы гремела легендарная песня группы "Комбинация" - "Два кусочека колбаски": "Год новый наступил, кушать стало нечего…".