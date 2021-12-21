Вт, 21.12.2021
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Мать не вынесет, если ее дети заболеют Covid-19

Фото из центра семейных врачей Линнамыйза.

ФОТО: Mihkel Maripuu

17 декабря в Эстонии началась вакцинация против Covid-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, и первые 14 000 доз вакцины, заказанные семейными врачами и больницами, должны быть распределены к вечеру вторника, 21 декабря, пишет Rus.Postimees.

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Март и Александр, сыновья семейного врача Кармен Йоллер, уже привились. "Это, конечно, же для их защиты - дети также могут очень тяжело переносить Covid-19, - говорит Йоллер. - С врачебной точки зрения это нестрашно, но как матери мне невыносимо представлять, что мой ребенок будет болеть, мучиться от высокой температуры, плохо себя чувствовать в течение длительного времени или тяжело переносить Covid".

Так называемый продолжительный Covid означает состояние, когда после того, как человек симптомно переболел, у него сохраняются признаки усталости, нарушения памяти, дефицита внимания и т. д. Долгосрочный Covid также может поражать детей, независимо от того, было заболевание тяжелым или легким.

"Александр сказал, что боится побочных эффектов, но хочет привиться, потому что Covid-19 намного хуже. Март признался, что такого малоболезненного укола он еще никогда не получал, - добавила Йоллер. - Это, конечно, семейное решение, вакцинировать детей или нет. По-другому никак - ребенок сам не пойдет".