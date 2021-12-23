Видео ⟩ Собаки известной в Эстонии заводчицы жили в настоящем доме ужасов

Речь идет о фабрике по разведению щенков, где влачили жалкое существование не только 18 собак, но и 15 кошек, 29 шиншилл и две морские свинки. У представителей Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Эстонского кинологического союза, которые открыли дверь, перехватило дух из-за жуткой вони и открывшейся перед ними картины, для описания которой трудно найти слова.

"Я побывала на многих фабриках по разведению щенков, но эта - самая ужасная из всего, что я когда-либо видела", - сказала главный специалист Пыхьяского региона Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Тийна Кукк. Речь не идет об очередном человеке, который подпольно разводит животных. Дело в том, что до ареста владелица этого дома была известным в Эстонии заводчиком, она занималась этим почти два десятилетия.