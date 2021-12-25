Шикарная жизнь, машины сопровождения, следующие за дорогими автомобилями и сложная конспирация. Несколько лет эстонские сыщики ломали голову над тем, чтобы погасить очередную накрывшую Эстонию волну угонов, и нашли ее причины в каунасской мафии Камуолис, пишет Rus.Postimees .

Не секрет, что литовские угонщики создают головную боль в Эстонии уже десятки лет. Теперь в силу вступил приговор Тартуского уездного суда в отношении литовского преступного авторитета Ауримаса Скиргайалы, которого считают одним из главных организаторов происходивших в последнее время в Эстонии автоугонов. Полиция и раньше выдергивала литовских преступных воротил с их родины, но Скиргайла стал первым, кого признали виновным в создании преступного сообщества. По словам Аро Сийнмаа, отдавшего Скиргайлу и его сообщников под суд, расследование в отношении литовских автоугонщиков отнюдь не завершено.