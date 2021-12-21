Как добиться разрядки в российско-украинском кризисе
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На протяжении последних месяцев Россия разместила крупные, боеспособные вооруженные силы вдоль границы с Украиной. Но мы не знаем, зачем это делается (военный потенциал всегда легче измерить, чем намерения), и не знаем даже, определился ли президент России Владимир Путин с дальнейшим курсом действий. Пока что у него есть варианты на выбор, а не конкретные результаты.
Тут сразу вспоминается июль 1990 года, когда другой авторитарный правитель, Саддам Хусейн, разместил крупные военные силы вдоль южной границы Ирака с Кувейтом. Тогда, как и сейчас, намерения были непонятными, но дисбаланс сил был очевидным. Арабские лидеры просили тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего не реагировать излишне жестко, поскольку они были убеждены, что Ирак пытался заставить Кувейт предпринять шаги, способствующие росту цен на нефть, что помогло бы Ираку восстановиться и перевооружиться после долгой войны с Ираном.