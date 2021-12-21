На протяжении последних месяцев Россия разместила крупные, боеспособные вооруженные силы вдоль границы с Украиной. Но мы не знаем, зачем это делается (военный потенциал всегда легче измерить, чем намерения), и не знаем даже, определился ли президент России Владимир Путин с дальнейшим курсом действий. Пока что у него есть варианты на выбор, а не конкретные результаты.