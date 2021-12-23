Украина и Тайвань: как избежать худшегоЧИТАТЬ
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ФОТО: Reuters/ScanPix, Shutterstock, TVNET
Две опасных горячих точки – одна в Европе, другая в Азии – могут довести США, Россию и Китай до открытого конфликта. Кризисы вокруг Украины и Тайваня можно урегулировать, но для этого все стороны обязаны проявить уважение к законным интересам безопасности друг друга. Объективное признание этих интересов создаст основу для деэскалации напряженности на долгий срок.
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Начнем с Украины. У нее, несомненно, есть право на суверенитет и защиту от российского вторжения, но у нее нет права одновременно подрывать безопасность России.
Нынешний украинский кризис стал результатом перегибов со стороны как России, так и США. Российским перегибом стала аннексия Крыма в 2014 году и оккупация важных индустриальных районов Украины в Донецке и Луганске, а также продолжающиеся попытки сохранить зависимость Украины от России в сфере энергетики, поставок промышленного сырья и комплектующих, рынков сбыта. Украина совершенно легитимно заинтересована в более тесной интеграции с экономикой Евросоюза и с этой целью подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Однако Кремль опасается, что членство в ЕС может стать ступенькой на пути вступления Украины в НАТО.