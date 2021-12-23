Две опасных горячих точки – одна в Европе, другая в Азии – могут довести США, Россию и Китай до открытого конфликта. Кризисы вокруг Украины и Тайваня можно урегулировать, но для этого все стороны обязаны проявить уважение к законным интересам безопасности друг друга. Объективное признание этих интересов создаст основу для деэскалации напряженности на долгий срок.

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Начнем с Украины. У нее, несомненно, есть право на суверенитет и защиту от российского вторжения, но у нее нет права одновременно подрывать безопасность России.