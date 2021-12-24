Календарный год подходит к концу, и началась традиционная игра, в которой надо притворяться, будто вы знаете, что произойдет в следующие 12 месяцев. Но в случае с 2022 годом (и последующими) я не уверен, стоит ли даже притворяться. Я не могу припомнить предыдущего раза, когда было бы так много больших вопросительных знаков, нависающих над столь большим количеством ключевых экономических проблем.

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Эта глубокая неопределенность особенно интригует в связи с финансовыми рынками. Если любая из тенденций, за которыми стоит наблюдать, примет негативный оборот, тогда последствия для рынков, взлетевших сегодня высоко, могут быть весьма печальны.