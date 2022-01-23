Ганс Христиан Андерсен, один из самых известных в мире датских писателей, известен как автор детских сказок. Его истории иллюстрируют яркие, а порой и ужасающие плоды воображения писателя. Некоторые произведения Андерсена автобиографичны, но сам он всю жизнь терзал себя темными страстями, безответной любовью и скрытыми сексуальными порывами. Андерсена многие современники считали извращенцем, но на самом деле писатель всю жизнь страдал от одиночества и так и не познал радости семейной жизни.

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Историки считают, что Андерсен умер девственником, потому что женщин он считал идеальными существами, не имеющими отношения к светской жизни, но большая часть его сказок - это своего рода посвящение безответным чувствам к женщинам и мужчинам.