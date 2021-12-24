Чудо на Рождество: эстонец решил подарить нуждающейся семье автомобиль

Рауль Кютт хочет, чтобы его старая машина послужила во благо нуждающейся семьи. В начале ноября он опубликовал фотографию автомобиля в социальных сетях, чтобы нуждающиеся сами связались с ним. Кютт выбрал среди написавших ему одну семью и сообщил об этом отцу семейства.
В среду, 22 декабря, должна была состояться торжественная церемония передачи подарка, который должен был стать сюрпризом для остальных членов семьи. Однако в последний момент случилось нечто неожиданное и выбранная семья отказалась от подарка. Тогда Кютт решил позволить социальным работникам выбрать семью, которой нужна машина.