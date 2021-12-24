Пт, 24.12.2021
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Чудо на Рождество: эстонец решил подарить нуждающейся семье автомобиль

В Рождество дарят и жертвуют больше, чем в обычное время. Среди подарков есть и четырехколесные.

ФОТО: Kaidi Reimal

Проживающий в Финляндии эстонец решил подарить на Рождество свой подержанный автомобиль нуждающейся семье. Как оказалось, он не впервые идет на такой шаг: в 2016 году его старая машина была подарена семье из Пярнумаа. 

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Рауль Кютт хочет, чтобы его старая машина послужила во благо нуждающейся семьи. В начале ноября он опубликовал фотографию автомобиля в социальных сетях, чтобы нуждающиеся сами связались с ним. Кютт выбрал среди написавших ему одну семью и сообщил об этом отцу семейства.

В среду, 22 декабря, должна была состояться торжественная церемония передачи подарка, который должен был стать сюрпризом для остальных членов семьи. Однако в последний момент случилось нечто неожиданное и выбранная семья отказалась от подарка. Тогда Кютт решил позволить социальным работникам выбрать семью, которой нужна машина.