Чудо на Рождество: эстонец решил подарить нуждающейся семье автомобиль

Рауль Кютт хочет, чтобы его старая машина послужила во благо нуждающейся семьи. В начале ноября он опубликовал фотографию автомобиля в социальных сетях, чтобы нуждающиеся сами связались с ним. Кютт выбрал среди написавших ему одну семью и сообщил об этом отцу семейства.