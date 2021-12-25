Стоит сказать, что в течение последнего года латыши стали очень опытными ценителями и критиками искусства. Сначала очень легко обнаруживаем сатанизм и извращения на мурале Бректе, а чуть позже - раскрываем скрытое послание на размещенных в Риге поздравлениях с Днем Лачплесиса - на них были изображены георгиевские ленточки!

Для абонентов

Прошло какое-то время, однако острый глаз критиков искусства не дремлет. Он по-прежнему бодр и готов выступить против каждой попытки с помощью так называемого искусства деградировать латышскую мудрость жизни, чтобы нас медленно содомизировали или сделали более русскими.