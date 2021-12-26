Древнескандинавским названием острова Папа-Уэстрей было Papay Meiri, что означает "Большой остров молящихся". Молящимися были окутанные легендами ирландские и шотландские монахи, упоминающиеся в скандинавских фольклорных произведениях, которые прибыли из Исландии и обжили северную часть Оркнейских островов. Источники о молящихся датированы XII веком нашей эры. Возможно, изначально они были языческими священниками, которых затем в легендах христианизировали. Однако христианские монахи были не первыми строителями и жителями Нэп-оф-Хауара. Археологи уверены, что до них там жила оркадская крестьянская семья времен неолита. Археологические доказательства свидетельствуют, что люди держали там коров, овец и, возможно, свиней. Они обрабатывали землю, чтобы выращивать рожь и пшеницу, а также ловили рыбу.