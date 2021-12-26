Сам себе таможенник: необычная услуга на эстонской границе пользуется спросом

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В первый же день работы новой услуги пассажиры одного рейса из-за пределов ЕС оставили в ящике в аэропорту Таллинна около 13 килограммов различных мясных продуктов (преимущественно - мяса и сала), 3,8 кг овощей и 400 сигарет.

Рядом с контейнерами - плакат на нескольких языках, где просто перечислены товары, которые нельзя ввозить в ЕС, и товары, которые ввозить можно, но в строго ограниченном количестве. Тут же есть QR-код, который ведет на сайт Налогово-таможенного департамента Эстонии. Здесь путешественнику уже можно прочитать правила по каждому виду товаров и понять, есть ли у него в багаже что-то запрещенное.