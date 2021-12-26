Сам себе таможенник: необычная услуга на эстонской границе пользуется спросом
В Таллиннском аэропорту и в погранпунктах в Нарве, Лухамаа и Койдула появились, казалось бы, обычные контейнеры для сортировки мусора, но выбрасывать в них нужно оружие, алкоголь, сало и другие запрещенные или ограниченные для ввоза в ЕС товары. Эти товары должны конфисковывать таможенники, но теперь путешественник может избавиться от них еще до досмотра. Необычная услуга пользуется спросом, особенно среди гостей из Украины, которые везут в Эстонию гостинцы с родины, пишет Rus.Postimees.