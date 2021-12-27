В начале 1920-х годов 25-летняя швея Ада Блэкджек с четырьмя товарищами отправилась исследовать необитаемый остров Врангеля в Северной Ледовитом океане. После ряда неудач она осталась на острове в одиночестве и беспомощности, однако на леденящем холоде, в окружении белых медведей и ужасающем одиночестве она сумела выжить там на протяжении двух лет.

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В начале 1923 года ситуация была довольно печальна. Царил голод и один из участников экспедиции заболел цингой. В январе 1923 года трое участников решили оставить Блэкджек заботиться о больном, а самим отправиться в Сибирь, чтобы найти помощь. Их больше никогда не видели.

Шесть месяцев Ада заботилась о своем заболевшем товарище. Она была как медсестрой, так и врачом. собеседницей, служительницей и охотницей. В 1924 году в интервью газете Los Angeles Times она рассказала, что умирающий мужчина весь свой гнев по поводу собственной беспомощности выпускал на нее, кроме того, он постоянно критиковал ее за то, что она недостаточно хорошо о нем заботится.