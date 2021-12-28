​В канун Нового года KLIK рассказывает, какие изменения в законодательной сфере грядут в 2022 году. Что произойдет с налогами и как государство будет ловить тех, кто их не платит? Уменьшатся ли счета за электричество? Как изменятся условия срочных договоров с операторами электронной связи? Как государство будет субсидировать покупку электромобилей?

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Курильщикам стоит крепко задуматься об отказе от своей пагубной привычки: с 1 января 2022 года акциз на табачные изделия и их заменители вновь возрастет.

Так, сумма акциза на сигареты составит в новом году 98 евро за 1000 сигарет плюс 15 процентов от максимальной розничной цены: она не может быть меньше 128,40 евро (сейчас – 121,40 евро). На сигары и сигариллы – вырастет со 104,70 евро до 115,20 евро за 1000 шт., на курительный табак и табачные листы – с 80,25 до 85,90 евро за 1000 граммов.