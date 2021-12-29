Новые правила грозят выкинуть с рынка труда тысячи курьеров

Для абонентов

- Как можно изменить политику на уровне ЕС, чтобы переклассифицировать работников европейских платформ доставок?

- Европейская комиссия выдвинула предложение, которое должно быть одобрено государствами-членами Европейского союза. Понятно, что предлагаемые изменения односторонние. Они могут серьезно повлиять на гибкость платформ и экосистемы в целом. На данный момент мы находимся только в начале процесса, и принятие этого постановления может занять несколько лет, так что посмотрим, что будет дальше.

- Учитывая новые предложения, каковы будут основные экономические риски для курьеров в этом случае?