Отбывающий пожизненное наказание педофил и детоубийца обещает сидеть дома в четырех стенах

"Я слышал непонятные высказывания, будто бы я обозлился на людей и государство, из-за того, что мой приговор такой суровый. Это не соответствует действительности, наоборот. За свои преступления я был приговорен к смертной казни и четыре года провел в камере для приговоренных к смерти. Днем и ночью я ждал, что в любой момент за мной придут и отведут на расстрел. Затем смертную казнь заменили пожизненным заключением, государство подарило мне жизнь. Более года назад меня перевели в тюрьму открытого типа, это был еще один большой подарок от государства. Теперь у меня есть возможность выйти на свободу и начать свою жизнь с нуля. Как я могу злиться и обижаться на государство? Наоборот, я ему очень благодарен", - сослался Очкаленко на обстоятельство, что после 25 лет тюрьмы и пожизненным заключенным можно ходатайствовать о досрочном освобождении.