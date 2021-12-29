Все мрачно и серо, одиннадцать утра, но город окутан сумерками, осенней меланхолией, ноябрь, с неба падает мелкий мелкий дождик, который пробирает и промерзает до костей, а ноги проваливаются в грязь. Кидаем в сумку фотоаппарат, и восторженно выбегаем из отеля - это идеальная погода, чтобы отправиться на одно из старейших кладбищ Европы - Лычаковское кладбище во Львове.

До кладбища решили идти пешком. Погодка, как я уже говорил, идеальная. Серая, мрачная, дождь идет, хоть бери веревку и вешайся там же, на клене. Мысли только о кладбище. В такое время лучше всего писать мрачные стихи и философски думать о смерти, страданиях и бессмысленности жизни. Можно снимать черно-белые психологические фильмы ужасов или сбежать в церковь. Вскоре мы забежали в одну из них, но там были люди, которые серьезно пришли просить прощения и или поблагодарить, поэтому мы быстро убежали, перед этим пожертвовав несколько гривен и написав пару пожеланий на листочке бумаги. Если нам повезло, их в воскресенье на чистом латышском языке перед общиной прочитал священник.