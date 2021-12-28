Рутинное скрининговое обследование спасло жизнь мужчине
Мужчина по имени Яанус рассказал программе Kuuuurija как приглашение на скрининговое обследование спасло ему жизнь, пишет Rus.Postimees.
Мужчина по имени Яанус рассказал программе Kuuuurija как приглашение на скрининговое обследование спасло ему жизнь, пишет Rus.Postimees.
Яанус характеризует себя как 62-летнего "молодого человека". Его рассказ начинается с приглашения на обследование кишечника, которое он получил у своего семейного врача, положил на тумбочку возле кровати и совершенно забыл о нем.