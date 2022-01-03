Некоторое время назад я смотрел передачу "Что происходит в Латвии?" (Kas notiek Latvijā?) и на этот раз вместо того, чтобы получить ответы на интересующие меня вопросы, у меня появилось еще больше вопросов. Скажем - знаем ли мы вообще по-настоящему и до конца, кто за что в стране отвечает? На самом деле, а не риторически.

Для абонентов

В контексте пандемии у нас есть всякие группы по сотрудничеству, Бюро вакцинации, Министерство здравоохранения, ряд различных экспертов и чего только еще нет. Все они сотрудничают, вместе разрабатывают новые правила, нормативы и ограничения, которые затем не принимаются, так как, например, министрам земледелия и сообщения они так - не особо.