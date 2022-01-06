После того, как в 1941 году на Польшу напали нацисты, в России были освобождены польские заложники. Им предстоял длинный путь домой через Ближний Восток. В том, что по дороге приходилось встречать и принимать к себе новых товарищей, не было ничего необычного, однако этот случай был немного иным - новым товарищем стал медведь.

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История о Войтеке звучит почти как сказка. В 1943 году польские солдаты, освобожденные из советского ГУЛАГа после того, как нацисты напали на Советский Союз и оккупировали Польшу, направились домой, чтобы бороться против завоевателей уже на стороне сил Сталина. Во время этого путешествия группа солдат случайно встретила медвежонка и решила взять его под свое крыло.

"Он бы как ребенок, как маленький щенок. Он как младенец пил молоко из бутылочки. Именно поэтому он чувствовал, что солдаты вокруг - почти его родители. Он доверял нам и был очень дружелюбным", - рассказал изданию ВВС в 2011 году один из солдат Войцех Нарембски.