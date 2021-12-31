Француз Мишель де Нотрдам родился 14 декабря 1503 года. Во всем мире он известен под латинским именем Нострадам, или Нострадамус, на которое он сменил свое настоящее имя в 1534 году. Мишель родился в богатой еврейской семье, члены которой были астрологами или врачами. Его дедушка долгое время находился при дворе графа Рене, а второй дедушка был официальным врачом короля Франции. Родители Мишеля были крещеными, так как жили во времена короля Франции Людовика XII и были вынуждены это сделать, однако за закрытыми дверями проповедовали иудаизм - одно из старейших монотеистических верований. Вдохновленный дедушками, молодой Мишель изучал медицину, лечебные растения, алхимию, математику и астрологию.

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В "список" предсказаний Нострадамуса включены бесчисленные значительные события истории - начиная с трагической смерти короля Франции Анри II, которую он описал так: "Молодой лев победит старого на поле боя - в единственном поединке, Поразив ему глаза в золотой клетке, один будет поврежден, он умрет страшной смертью". Так и произошло.

Анри умер на дуэли с графом Монтгомери, во время которой шпага графа пробила левый глаз короля, и через десять дней Анри скончался. Интересно, что об этом предсказании общество вспомнило только тогда, когда умершего короля накрыли золотым щитом, на котором был изображен лев. Его и сейчас считают одним из наиболее точных предсказаний в мировой истории. Был описан в четверостишиях Нострадамуса и приход к власти Гитлера.

"В самом сердце Западной Европы в бедной семье родится ребенок. Он своим ораторским талантом увлечет большое количество людей, о его величии узнают за пределами Европы". Упоминаются и важные битвы у Истры - это старое название реки Дунай.