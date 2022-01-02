Одна из наиболее обсуждаемых тем публичной жизни в 2021 году - развод миллионеров, меценатов Дины и Яниса Зузансов. И пока Дина и Янис, который уже находится в отношениях с другой женщиной, являются практически образцом того, как развестись без громких драм и сохранить дружественные отношения.

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Дина Зузане, одетая в платье жизнерадостной расцветки, вежливо приглашает в свой большой дом, который в праздники мерцает почти как в сказке. "Друзья у меня спрашивают - не одиноко ли мне одной в таком большом доме? Но на самом деле я чувствую себя здесь хорошо", - приглашает Дина в гостиную, где на стене в прохладном покое "ожидает" сам Вильхельм Пурвитис в позолоченной раме.

KLIK: В последнее время вы стали звездой наших СМИ. Кажется, что развод четы Зузенсов заменяет даже хороший сериал. Как вы сами это объясните?

Дина Зузане: Во-первых, я - известная в обществе персона и в рамках возможного и сейчас посещаю мероприятия. И думаю, что здесь речь идет о естественном человеческом любопытстве - во время ковида, когда общественная жизнь затихла, нужна какая-то история - рассказ.

И мы с Янисом стали одним из самых интересных событий уходящего года, в которое, по моему мнению, люди не могли поверить и не привыкли, что, разводясь, один другого не надламывает и все не уничтожает.