Драматичные события ушедшего года, начавшегося штурмом вашингтонского Капитолия и завершившегося ультиматумом Кремля свободному миру, масштабной атакой на независимые СМИ в Польше и уничтожением международного НПО "Мемориал" в России, еще раз подчеркнули, что у вспыхнувшей с новой силой холодной войны нет - и уже не будет - единой и четко очерченной линии фронта. Потому что холодная война XXI века - не только и не обязательно конфликт политических систем. Прежде всего это конфликт мировоззрений. Дающий о себе знать даже внутри обществ, считающихся образцами демократии.

Именно попыткой сдержать кремлевский шантаж начнется 2022 год в большой международной политике. Переговоры лидеров США и РФ назначены на 9-10 января в Женеве; за ними последуют два совещания в Брюсселе и Вене - сначала в рамках Совета РФ - НАТО, а затем в ОБСЕ. Предсказать их результат сложно. О фактической невыполнимости ультиматума Кремля Украине и НАТО написано уже предостаточно - как и о том, что авторы ультиматума в этой невыполнимости вполне отдают себе отчет. В то же время есть основания считать, что в Кремле к военным действиям готовы - и, более того, полагают текущий момент очень удобным: усталость свободного мира от пандемии и ее экономических и социальных последствий налицо, а до завершения модернизации украинских вооруженных сил пока неблизко. Похоже, именно на такой калькуляции основано нетерпение Путина, потребовавшего от коллективного Запада ответа в режиме "здесь и сейчас".