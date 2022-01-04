В новом 2022 году планеты обещают чуть больше светлого. В мире до сих пор неспокойно, актуальны глобальные темы, однако в людях больше оптимизма, так как комбинации планет немного приятнее, чем в 2020-м и 2021-м. Если верить восточным легендам, то властитель этого года - Черный Водяной Тигр - будет стимулировать на новые испытания и прорывы.

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Но обо всем по порядку. Взглянем на риски и возможности с разных точек зрения.

Процессы изменений в мире продолжатся

Хотя и комбинации планет позитивнее, чем в предыдущие два года - в мире до сих пор неспокойно. Большие небесные игроки - Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон - не дадут расслабиться.

Существует такое направление как мунданная астрология, которая изучает глобальные события. Принимаются во внимание ранее упомянутые циклы, которые могут длиться годами и даже десятилетиями. Еще в конце 2008 года Плутон (который по решению астрономов в 2006 году был причислен к карликовой планете, до сих пор считается мощным энергоносителем в астрологии) переходит в знак Козерога и останется там до января 2024 года (за одним исключительным периодом).

Знак Зодиака Козерог - стабилен и консервативен. В астрологии в его покровительстве законы, государственные структуры, традиции, а также строительство, недвижимость и так далее. В свою очередь, Плутон - большой трансформатор, разрыхлитель установленных порядков и традиций. Эта комбинация стимулирует перемены в областях, которые считаются стабильными и непоколебимыми.

С момента перехода Плутона в знак Козерога случилось многое, во многих сферах изменился привычный порядок вещей, системы, традиции, границы. Впервые в истории США президентом страны стал афроамериканец Барак Обама, парламент Косова провозгласил независимость, Грузия вышла из состава СНГ, а турецкие войска вторглись в Ирак. Совсем недавно - приход талибов к власти в Афганистане, буйство диктатуры режима Лукашенко и так далее.

Оглядываясь на историю - в 16 веке, когда Плутон находился в Козероге, в Европе процветало движение Реформации Мартина Лютера, и Церковь была расколота на части, в то время как на американский континент обрушилась волна испанской колонизации.

Многие комбинации планет сейчас совпадают с теми, что были в то время, когда мир боролся с последствиями Великой депрессии и в Европе набирали силу авторитарные режимы (1934-1942).

Можем прогнозировать, что изменения власти и систем в мире продолжатся. Да, будут и новые партнерские отношения. Могут актуализироваться различные пограничные и территориальные вопросы, ведущие к волнениям из-за перераспределения.

Что ожидается в Латвии

У каждого государства также как и у человека есть своя натальная карта (если известна дата основания). Я составила латвийский гороскоп на момент провозглашения независимости 18 ноября 1918 года.