Первый день нового года в деревне Энари в Ярвамаа, Эстония, мучительно тихий. Солнечным зимним утром свежий снежный покров скрывает следы случившегося в ночь на 1 января, о трагедии говорят только свечи с черными лентами, которые жители деревни зажигают в память о погибшем двухлетнем мальчике. Гробовую тишину нарушает только каркающая вдали ворона, пишет Rus.Postimees .

Местные жители и также те, кто приехал на автомобилях издалека, подавлены. С поникшими головами они зажигают свечи, но комментировать произошедшее отказываются. Только говорят, что это маленькое поселение, всех участников происшествия тут знают. Ужасная трагедия, покачивая головой, говорят местные. Некоторые упоминают, что водитель и отец погибшего ребенка могут быть друзьями, но все-таки подтвердить это никто не решается. По словам пожилой пары, которая приехала из соседней деревни почтить память погибшего ребенка, они пострадавших не знают, но эта трагедия все равно задела за живое каждого. Утирая слезы, женщина говорит, что их внуку почти столько же лет и что такая трагедия просто не укладывается в голове.