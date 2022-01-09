Кристапс Слактерс-Звейсалниекс за 20 лет достиг головокружительных высот в парикмахерском деле, укладывал волосы всемирно известным звездам на Неделе моды в Нью-Йорке, десять лет обучал начинающих парикмахеров и барберов, а теперь собирается посетить церемонию вручения премии "Оскар". При этом, сдерживая слезы, он говорит о величайшей ценностей своей жизни - жене Алисе и сыне Теодоре.

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KLIK: - Хотя настроения в обществе сейчас не самые радостные, вы только что провели свой мастер-класс и семинар "Формула успеха. Парикмахер-эксперт" на выставке красоты Baltic Beauty 2021, тем самым встряхнув и вдохновив профессионалов своего дела.

Кристапс Слактерс-Звейсалниекс: - Да, был четырехчасовой мастер-класс - семинар с семью моделями. Довольно интенсивная работа. Я говорил о мужском дизайне волос. Должен признаться, что во время этого мастер-класса я также хотел представить свое только что созданное приложение для барберов.

Я обучаю парикмахеров и барберов уже десять лет, и всегда все рисовал и писал для студентов на доске. Однако, так как ситуация с коронавирусом остановила действующую модель обучения, я подстроился под дистанционное. Я создал приложение, которое будет доступно на телефоне для каждого профессионала и заинтересованного в различных стилях и методах стрижки и укладки бороды, усов и волос. В этом приложении для успешного мужчины я собрал все, что накопил за 20 лет работы парикмахером. Таким образом я хочу побудить каждого парикмахера, стилиста или барбера к дизайнерскому мышлению в работе с волосами.

- Большой временной этап - 20 лет как вы профессиональный парикмахер...

- OMG! (О, Боже мой! - рус.) - Я закончил школу в 2002 году, но с 2000 года стал работать в салоне. Я начал учиться парикмахерскому искусству в 1998 году. Но преподавать стал в 2012. Я был за границей какое-то время, и там другая система, не как у нас. Нет Ремесленной палаты (у нас Латвийская ремесленная палата. - Прим. ред.), которая определяет, кто мастер, а кто нет. Там вы должны выиграть соревнование, и когда вы получите первое место, вы станете мастером. Ты учишься, пока не выиграешь конкурс и не получишь приз.

- В какой стране такие правила?

- Я провел десять лет в Ирландии и достиг уровня мастера. Я был частью национальной сборной Ирландии. Я участвовал в соревнованиях под ирландским флагом.

- Почему вы не остались в Ирландии, раз у вас была такая успешная карьера, вы даже открыли собственную парикмахерскую. Если бы вы остались там, то сейчас были бы в статусе парикмахера-миллионера.

- Ой, ну не льстите. Иммигранту очень сложно проявить себя и пробиться. В конце концов, никто не даст вам эту награду просто потому, что то вы здесь, а то вас здесь нет. Было очень сложно проявить себя. Горжусь... а потом меня включили в Золотой клуб ОМС в качестве судьи и тренера. Но вот я здесь, счастлив вернуться домой в Латвию и поделиться этим опытом и международными знаниями.

Кристапс Слактерс-Звейсалниекс на мастер-классе ФОТО: Личный архив

- Тогда поделитесь, пожалуйста, что сейчас модно для женщин, а что для мужчин - завивка, длинные или короткие волосы?