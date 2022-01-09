Кристапс Слактерс-Звейсалниекс за 20 лет достиг головокружительных высот в парикмахерском деле, укладывал волосы всемирно известным звездам на Неделе моды в Нью-Йорке, десять лет обучал начинающих парикмахеров и барберов, а теперь собирается посетить церемонию вручения премии "Оскар". При этом, сдерживая слезы, он говорит о величайшей ценностей своей жизни - жене Алисе и сыне Теодоре.

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- Есть ли знаменитость - латвийская или мировая, которой вы хотели бы сделать прическу?

- В 2019 году я обслуживал Неделю моды в Нью-Йорке. Во время нее я работал с таким известным дизайнером, как Лакуан Смит, который участвовал в показах супермоделей. Одной из них была Эльза Хоск, шведская супермодель. Она ждала, чтобы попасть ко мне. Я горжусь тем, что создал ее прическу. До сих пор живо помнится, как мы шутили и дурачились во время укладки волос. Если не ошибаюсь, она была на 27 обложках модного журнала Vogue и у нее несколько миллионов подписчиков в Instagram.

Надо сказать, что общество в Америке разделено. Есть афрокультура с афроволосами, с которыми нужно уметь обращаться профессионалам. Белые редко справляются. Меня там называли белым мальчиком. Вот - белый тоже смог!

Делал волосы темнокожим рэперам (Cardi B) и Лил Мама (Lil Mama).