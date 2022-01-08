Две единые, но настолько разные жизни. Вызов близнецов Анастасии и Александры - каждой пережить свою инвалидность: у одной сестры плохое зрение, у другой - проблемы со слухом. Это история об упорстве мамы девочек Людмиле и ее надежде дать дочерям шанс жить, а не выживать, несмотря на последствия преждевременных родов.

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Людмила стала мамой Анастасии и Александры в возрасте 20 лет. На 28-й неделе беременности она пережила преждевременные роды, оставившие неисправимые последствия на здоровье обеих девочек. С рождением дочерей семье пришлось принять вызов детской инвалидности. После родов обе малышки три месяца провели в отделении преждевременно рожденных детей Детской клинической университетской больницы, где было проведено обследование их здоровья, а также первые операции.

Девочек выписали из больницы с видимыми нарушениями: у одной было констатировано слабое зрение, у другой - нарушения слуха.

У Анастасии зрение ухудшилось в результате неудачной операции, позднее один глаз дошел уже до стадии глаукомы: центр зрачка был сдвинут вбок, что лишило глаз возможности полноценно фокусироваться. Принимая во внимание травму сетчатки и глазного нерва, для девочки эти нарушения завершились визуально нефиксированным косоглазием. Анастасия пережила девять операций на глаза, которые были проведены в Санкт-Петербурге.