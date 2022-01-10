Я - за всякие фетиши и сексуальные отклонения. Главное, чтобы они не вредили другим. Два-три фетиша в спальне пойдут только на пользу отношениям, честное слово. Конечно, на самом первом свидании сообщать, что у тебя фетиш на деревья и в качестве третьего ты хочешь взять с собой полено, тоже не стоит. Фетиш ног? Об этом можно сказать уже на третьем свидании. Фетиш носа? Это уже звучит мило. Садизм или мазохизм? Тут уже нужно смотреть внимательнее. Нежная порка точно не навредит, но если выпороть хочется полицейским стеком и по ребрам, то уже страшнее. Нет, ну если обоим нравится, то почему нет? Избили друг друга в кровати как боксерскую грушу и после этого пьют чай, кино смотрят. Насколько я знаю, у людей, у которых есть такие скелеты в спальне, отношения куда более тесные, чем у тех, кто занимается любовью в темноте под одеялом. Нет, ну фетиш может быть и таким - в темноте и под одеялом. Какие проблемы?