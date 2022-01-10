Пощекотать яички Мазоху: краткая история мазохизма
СТАТЬЮ
Если тебе приходилось бывать в украинском городе Львове, то недопустимыми были бы две вещи: не попробовать местную вишневую наливку "Пьяная вишня" и не пощекотать яички отца мазохизма Леопольда фон Захера-Мазоха. Буквально.
Я - за всякие фетиши и сексуальные отклонения. Главное, чтобы они не вредили другим. Два-три фетиша в спальне пойдут только на пользу отношениям, честное слово. Конечно, на самом первом свидании сообщать, что у тебя фетиш на деревья и в качестве третьего ты хочешь взять с собой полено, тоже не стоит. Фетиш ног? Об этом можно сказать уже на третьем свидании. Фетиш носа? Это уже звучит мило. Садизм или мазохизм? Тут уже нужно смотреть внимательнее. Нежная порка точно не навредит, но если выпороть хочется полицейским стеком и по ребрам, то уже страшнее. Нет, ну если обоим нравится, то почему нет? Избили друг друга в кровати как боксерскую грушу и после этого пьют чай, кино смотрят. Насколько я знаю, у людей, у которых есть такие скелеты в спальне, отношения куда более тесные, чем у тех, кто занимается любовью в темноте под одеялом. Нет, ну фетиш может быть и таким - в темноте и под одеялом. Какие проблемы?
Сам я садизмом, мазохизмом или садомазохизмом не увлекаюсь. Я боюсь боли. Как увижу шприц, так сразу зеленый от страха становлюсь. Ножи дома не точу, так как боюсь порезаться. Еще летом в Зиедоньдарзсе меня в ногу укусила оса. Сразу же заревел и подумал, как грустно будет всем, когда я умру. Как голова разболится, я сразу же заглушаю боль таблетками. Как разболится сердце, моментом наливаю себе бокал красного вина.