"В Ливане укроп кладут на могилы". Хосам Абу Мери о кухне и счастье

Линда и Хосам Абу Мери после долгих поисков нашли свое счастье, формулу удачной совместной жизни. Они делают множество вещей вместе и образовали тандем, выпустив книгу рецептов "101 ливанское блюдо". И в интервью онлайн-журналу Klik они принимали участие оба, во время ответов на некоторые вопросы к разговору присоединилась и свое мнение выразила и Линда.

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Хосам, можете ли вы рассказать, каковы ваши латвийские топ-блюда?

Скажу честно, сейчас мое излюбленное латвийское топ-блюдо - холодный суп, а также пожаренные женой котлеты.

Есть ли какой-то продукт, который вы не едите?

Я очень стараюсь не употреблять укроп. В Ливане укроп кладут на могилы.

В Латвии есть тенденция добавлять укроп почти во все салаты и супы. Холодный суп - единственное блюдо, в котором может быть укроп, да и в этом случае минимально. Укроп - настолько сильная зелень, что полностью забирает вкус блюда.