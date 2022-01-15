История о японском солдате Хироо Оноде, который не поверил, что Вторая мировая война завершилась, и еще 29 лет скрывался в джунглях.

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После окончания войны Онода и его товарищи нашли на острове несколько листовок, в которых сообщалось об окончании войны, однако они не поверили этим листовкам, посчитав их пропагандой противника.

Они построили бамбуковые будки, воровали из местного поселка рис и другую пищу, а также убивали коров ради добычи мяса. Настоящая их война велась против тропической жары, крыс и москитов, при этом они заботились о своей униформе, содержали в наилучшем рабочем виде и оружие.

Думая, что по-прежнему идет война, они избегали филиппинских и американских спасательных групп, а также нападали на местных жителей острова, считая их вражескими шпионами. За годы они убили около 30 жителей острова.