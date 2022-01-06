Драка в Таллинне: разборки в стиле 1990-х, сломанные кости и поступающие до сих пор угрозы

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Один из потерпевших с серьезными травмами находится в больнице. Его мать утверждает, что на детей напали бандиты: мальчиков жестоко избили. Теперь эти люди звонят и угрожают, поэтому она боится за свою жизнь и жизни своих сыновей.

"Мой сын достаточно умный, миролюбивый и коммуникабельный человек, он тоже в прошлом боксер, чемпион Эстонии, но он никогда не полезет первым, он как кот Леопольд: "Ребята, давайте жить дружно", - уверяет мать. - Он начал разговаривать с отцом Давида, когда сбоку подошел какой-то мужчина-боксер и начал вести беседу на жаргоне из 90-х, спрашивать, кто Артур будет по жизни, все это с наездами. Артур призвал разговаривать нормально и продолжил беседовать с отцом Давида".