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Драка в Таллинне: разборки в стиле 1990-х, сломанные кости и поступающие до сих пор угрозы

Массовая драка в Мяннику произошла в первый день нового года.

ФОТО: Lugeja foto

В первый день нового года в эстонском поселке Мяннику и на улице с аналогичным названием произошли две массовые драки, успокаивать которые пришлось полиции. Оба раза дрались одни и те же люди, к которым присоединялось подкрепление. Стороны конфликта обвиняют друг друга, а боксерский клуб обещает провести разъяснительную беседу, пишет Rus.Postimees.

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Один из потерпевших с серьезными травмами находится в больнице. Его мать утверждает, что на детей напали бандиты: мальчиков жестоко избили. Теперь эти люди звонят и угрожают, поэтому она боится за свою жизнь и жизни своих сыновей.

"Мой сын достаточно умный, миролюбивый и коммуникабельный человек, он тоже в прошлом боксер, чемпион Эстонии, но он никогда не полезет первым, он как кот Леопольд: "Ребята, давайте жить дружно", - уверяет мать. - Он начал разговаривать с отцом Давида, когда сбоку подошел какой-то мужчина-боксер и начал вести беседу на жаргоне из 90-х, спрашивать, кто Артур будет по жизни, все это с наездами. Артур призвал разговаривать нормально и продолжил беседовать с отцом Давида".

Что произошло дальше, сам Артур не успел понять, поскольку в следующий миг он получил удар и потерял сознание. "Что произошло, нам уже рассказали свидетели: этот маардуский боксер Стас, который приехал на разборки и изначально вообще никак не был причастен к этой истории, нанес страшнейший удар моему сыну сбоку или сзади, ребенок не понял, поскольку после этого он на какое-то время отключился, - поясняет Ирина. - В это же время другие четверо боксеров стали бить друзей моего сына, то есть без всяких слов и предупреждений".