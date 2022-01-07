"Нечем было дышать". Что известно о трагедии на электростанции в Эстонии

Бывший работник электростанций, хорошо знавший одного из погибших, 38-летнего начальника смены Евгения, рассказал Rus.Postimees , что это был ответственный и хороший работник, детей у него не было. На нарвском заводе по производству масел он успел поработать десяток лет, начав с должности простого рабочего.

"Это рутинная рабочая задача. Младший из погибших был одет в защитное снаряжение и забрался чистить емкость с тяжелым маслом, где внезапно почувствовал себя плохо. Перед тем, как потерять сознание, он успел сказать об этом страховавшему его напарнику", - сказал источник.