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Житель Эстонии считает, что его зрение улучшилось после получения бустерной дозы

Вакцинация на пароме Tallink Megastaar. Снимок иллюстративный

ФОТО: Herman-Erik Isop

По словам 66-летнего мужчины, который носит очки, его зрение улучшилось после получения бустерной дозы. Однако Департамент лекарственных средств Эстонии не спешит подтверждать это, так как подобных исследований не проводилось, пишет Limon.ee.

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Ральф, который живет в Ляэне-Вирумаа, радостно поделился в Facebook новостью, что его зрение улучшилось благодаря бустерной дозе. По словам мужчины аж на 0,25-0,5 единиц. "На самом деле. Не смейтесь!" – попросил он.

Мужчина сказал Elu24, что, к сожалению, у него нет доказательств этого, так как он не мог предполагать, что вакцина может улучшить зрение. "Если раньше я использовал очки +2,5 диоптрии, то через несколько недель после бустерной дозы вакцины Pfizer, я чувствую, что эти очки стали немного сильными для меня".

По его мнению, за этот период он ничего не делал для улучшения своего зрения: "За это время я больше ничего не делал для улучшения зрения, но его острота улучшилась. Как смотря в даль, так и при чтении".