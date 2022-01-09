Житель Эстонии считает, что его зрение улучшилось после получения бустерной дозы

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Ральф, который живет в Ляэне-Вирумаа, радостно поделился в Facebook новостью, что его зрение улучшилось благодаря бустерной дозе. По словам мужчины аж на 0,25-0,5 единиц. "На самом деле. Не смейтесь!" – попросил он.

Мужчина сказал Elu24, что, к сожалению, у него нет доказательств этого, так как он не мог предполагать, что вакцина может улучшить зрение. "Если раньше я использовал очки +2,5 диоптрии, то через несколько недель после бустерной дозы вакцины Pfizer, я чувствую, что эти очки стали немного сильными для меня".