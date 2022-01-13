Прошло много веков, но никому до сих пор непонятно, куда пропали 115 английских колонистов, прибывших на остров Роанок в августе 1587 года. Недавние доказательства только усложняют дело.

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На остров Роанок, где Джон Уайт оставил свою жену, дочь и внучку (первого английского ребенка, который родился в Америке, Вирджинию Дэр), он вернулся три года спустя, в 1590 году. К его удивлению и ужасу, все колонисты исчезли. Лишь несколько улик говорили о том, что могло случиться. Среди них был ствол дерева, на котором было выцарапано одно слово: CROATOAN, сообщает издание History.

115 человек словно испарились в воздухе

Этот вопрос веками мучил историков и археологов. Загадка берет свое начало со дня, когда группа английских колонистов высадилась на острове Роанок, надеясь основать там английскую деревню. Колонисты были лондонцами из среднего класса, которые хотели убежать от городской грязи и болезней, поэтому Новый Свет считался отличным конечным пунктом.