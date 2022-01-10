Мог ли кто-то предотвратить самоубийство молодой женщины?

Для абонентов

Со слов сестры, Екатерина по-прежнему чувствовала себя плохо: "Когда в ноябре она снова обратилась за помощью, ее положили в больницу, но 1 декабря она оттуда ушла. Никто даже не сообщил нам, что она ушла из больницы. В прощальном письме Екатерина написала, что у нее хорошая семья, друзья и работа, но она больше не может жить с этой болезнью".

После смерти Екатерины ее семья отправилась в больницу, чтобы выяснить, что произошло и почему молодую женщину отпустили домой, не сообщив об этом семье?