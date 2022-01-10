Мог ли кто-то предотвратить самоубийство молодой женщины?

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Со слов сестры, Екатерина по-прежнему чувствовала себя плохо: "Когда в ноябре она снова обратилась за помощью, ее положили в больницу, но 1 декабря она оттуда ушла. Никто даже не сообщил нам, что она ушла из больницы. В прощальном письме Екатерина написала, что у нее хорошая семья, друзья и работа, но она больше не может жить с этой болезнью".
После смерти Екатерины ее семья отправилась в больницу, чтобы выяснить, что произошло и почему молодую женщину отпустили домой, не сообщив об этом семье?
"Мы говорили с врачом, который ее лечил, а также с заведующим, оба сказали, что суицидальное поведение они не лечат. Что это хроническое заболевание и они не могу его лечить. Что же они тогда лечат? Екатерина сообщила всем врачам, что пойдет и убьет себя, но никто не попытался удержать ее в больнице или попробовать остановить", - рассказала Юлия Маслова.