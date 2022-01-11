Некоторое время назад, находясь в поисках сочных новостей из окопов вакциноскептиков, я активно следил за различными группами в Telegram. Уже в то время на канале "Совет Свободного государства" (Brīvvalsts padome) светлейшие умы Латвии активно говорили о необходимости создания новой страны. Позже (не знаю - связаны ли эти вещи) появилась выдающая себя за телевидение fake news передача под названием "Телевидение Свободного государства" (Brīvvalsts TV). Но вот, наконец, с видео-манифестом анонсирована и интернет-страница Latvijas Brīvvalsts.

Для абонентов

К сожалению для основателей нового государства и к счастью для всех не обделенных чувством юмора, создатели ролика забыли зарегистрировать домен с долгой буквой "ī" из рекламы, и он попал в руки каких-то проходимцев. Но история не об этом, и давайте посмотрим на содержимое страницы без знака долготы.

"Сыны и дочери Латвии! Сегодня мы стоим на перекрестке новой эры во времени и пространстве между светом и тьмой. У нас есть шанс выбрать свободу нашей страны и нашего народа. Мы выбираем строительство нового Свободного Латвийского государства и создание нового общества". С таким пафосом начинается ролик.