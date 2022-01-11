Десантники из элитного российского спецназа (ударные части российской армии) прибыли в Казахстан для подавления агрессивных общенациональных протестов против дружественного Кремлю режима этой страны. События разворачиваются ровно в тот момент, когда большое количество российских войск уже находится вблизи границы с Украиной, и всего 15 месяцев спустя после вмешательства российской стрелковой бригады, призванного прекратить боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Действительно ли президент Владимир Путин пытается восстановить Российскую империю?

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Конечно, нельзя узнать совершено точно,что на уме у кремлевского сфинкса. Но какими бы ни были намерения Путина, его действия фатально подрывают идею, лежавшую в основе создания Российской Федерации 30 лет назад.

О Борисе Ельцине, первом постсоветском президенте России, сегодня редко говорят. Если россияне и упоминают Ельцина, то почти всегда вспоминают его пьянство или, что гораздо важнее, инфляцию и бедность, которыми сопровождался переход России к рыночной экономике.